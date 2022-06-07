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В Турции пройдут военные учения НАТО

В Турции пройдут военные учения НАТО Военные учения НАТО Ramstein Dust II-2022(RADU II-22) пройдут с 20 по 28 июня в Турции.
В регионе
7 июня 2022 г. 04:54
В Турции пройдут военные учения НАТО

Военные учения НАТО Ramstein Dust II-2022(RADU II-22) пройдут с 20 по 28 июня в Турции.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства национальной обороны Турции.

Маневры Североатлантического альянса по развертыванию и готовности будут организованы на базе командования 3-й главной реактивной базы в турецкой Конье.

В турецком оборонном ведомстве уточнили, что учения будут осуществляться совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022, предоставляющими уникальную возможность обучения с точки зрения методов выполнения воздушных операций на базе в Конье.

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