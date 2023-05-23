В Турции произведен второй тестовый запуск баллистической ракеты "Тайфун"

В Турции произведен второй тестовый запуск отечественной баллистической ракеты "Тайфун".

В Турции произведен второй тестовый запуск отечественной баллистической ракеты "Тайфун".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, запуск ракеты, разработанной компанией Roketsan при поддержке Управления оборонной промышленности при Администрации Турции, произведен 23 мая, в 06:44 по местному времени из района черноморского аэропорта Ризе-Артвин.

Во время запуска внутри и по периметру аэропорта были приняты усиленные меры безопасности.

Первый запуск был произведен из этого же района 18 октября 2022 года. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил тогда, что ракета пролетела расстояние в 561 км, а дальность поражения планируется довести до 1 000 км.

Баллистические ракеты дальностью до 300 км определяются как "тактические баллистические ракеты", а ракеты дальностью от 300 до 1 000 км - "баллистические ракеты малой дальности".

Ракета "Тайфун", как ожидается, скоро поступит на вооружение, что значительно повысит потенциал сдерживания ВС Турции.