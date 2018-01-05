https://report.az/storage/news/8e38fa854dc2410bb5793dc50ace126a/b7d9899c-85b1-4d4f-bc87-334ad1db0865_292.jpg© "Hürriyyet"
Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Турции произошло землетрясение.
Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на осерваторию в Гандилли и Институт исследования землетрясений.
Подземные толчки были зафиксированы в Ване в 01:03 (02:03 по Баку- Ред.). Эпицентр землетрясения находился на глубине пяти км. Сила подземных толчков была равна 3,6 баллов.
Разрушений и жертв нет.
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