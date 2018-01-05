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    В Турции произошло землетрясение

    Разрушений и жертв нет
    © "Hürriyyet"

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Турции произошло землетрясение.

    Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на осерваторию в Гандилли и Институт исследования землетрясений.

    Подземные толчки были зафиксированы в Ване в 01:03 (02:03 по Баку- Ред.). Эпицентр землетрясения находился на глубине пяти км. Сила подземных толчков была равна 3,6 баллов. 

    Разрушений и жертв нет. 

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