Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Турции произошло землетрясение.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на осерваторию в Гандилли и Институт исследования землетрясений.

Подземные толчки были зафиксированы в Ване в 01:03 (02:03 по Баку- Ред.). Эпицентр землетрясения находился на глубине пяти км. Сила подземных толчков была равна 3,6 баллов.

Разрушений и жертв нет.