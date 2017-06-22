 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции произошло землетрясение

    Подземные толчки произошли на глубине 6,95 км

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В турецком регионе Маниса произошло землетрясение силой 4,1 балла.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, информацию распространило Управление сейсмологии министерства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

    Очаг землетрясения был расположен в городе Шехзаделер Манисы. Подземные толчки произошли на глубине 6,95 км.

    Напомним, что ночью в Измирском регионе Турции зарегистрировано землетрясение силой 5 баллов.

    Отмечается, что жертв и разрушений нет. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi