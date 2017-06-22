В Турции произошло землетрясение

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В турецком регионе Маниса произошло землетрясение силой 4,1 балла.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, информацию распространило Управление сейсмологии министерства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Очаг землетрясения был расположен в городе Шехзаделер Манисы. Подземные толчки произошли на глубине 6,95 км.

Напомним, что ночью в Измирском регионе Турции зарегистрировано землетрясение силой 5 баллов.

Отмечается, что жертв и разрушений нет.