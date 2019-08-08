В Турции произошло землетрясение силой 6 баллов - ОБНОВЛЕНО

"У меня на работе рухнула стена".

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил председатель муниципалитета района Бозкурт Бирсен Челик.

"На стенах многих домов появились трещины, некоторые стены осели. Мы обращаемся к жителям с просьбой не заходить в дома. Хотя несколько зданий и рухнули, летальных исходов или пострадавших не отмечено", - подчеркнул председатель муниципалитета.

Как заявляют СМИ, вызволенные из-под завалов люди госпитализированы.

*** 16:22

В турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 6 баллов.

Как сообщает Report, информацию распространил THM.

Отмечается, что подземные толчки отмечены в районе Бозкурт. По словам председателя муниципалитета Денизли Османа Золана, в некоторых зданиях появились трещины: "О жертвах не сообщается. На данный момент мы поддерживаем связь с селами".

Местные СМИ сообщают, что под завалами рухнувших зданий остались люди.

Напомним, что сегодня в провинции Измир произошло землетрясение силой 5,1 балла.