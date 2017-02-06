 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции произошло тяжелое ДТП, столкнулись 40 автомобилей

    В результата аварии пострадали 9 человек

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В турецком городе Конья произошло тяжелое ДТП с участием 40 автомобилей.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, авария произошла на 8 км автомобильной дороги Конья-Анкара.

    Отмечается, что во время аварии, произошедшей недалеко от дорожной развязки близ моста Аксарай на дороге Конья-Анкара, столкнулись 1 междугородний пассажирский автобус, 1 муниципальный автобус, 7 автобусов, 5 из которых развозят рабочих, 8 микроавтобусов, 1 крупнотоннажный автомобиль (TIR), 3 крупных грузовика и 20 автомобилей различных марок.

    В результате ДТП пострадали 9 человек.

    Согласно информации, причиной аварии стали сильный туман и гололедица. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi