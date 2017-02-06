В Турции произошло тяжелое ДТП, столкнулись 40 автомобилей

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В турецком городе Конья произошло тяжелое ДТП с участием 40 автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, авария произошла на 8 км автомобильной дороги Конья-Анкара.

Отмечается, что во время аварии, произошедшей недалеко от дорожной развязки близ моста Аксарай на дороге Конья-Анкара, столкнулись 1 междугородний пассажирский автобус, 1 муниципальный автобус, 7 автобусов, 5 из которых развозят рабочих, 8 микроавтобусов, 1 крупнотоннажный автомобиль (TIR), 3 крупных грузовика и 20 автомобилей различных марок.

В результате ДТП пострадали 9 человек.

Согласно информации, причиной аварии стали сильный туман и гололедица.