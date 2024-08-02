В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В турецкой провинции Денизли произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, в районе Памуккале (город в западной части Турции - ред.) микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего на месте происшествия погибли два человека, еще 10 получили ранения. Сообщается, что пострадавшие являются сотрудниками текстильной компании.
На место происшествия были направлены скорая помощь, жандармерия, полиция и спасатели. Пострадавшие были доставлены в больницу.