В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В турецкой провинции Денизли произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

В турецкой провинции Денизли произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, в районе Памуккале (город в западной части Турции - ред.) микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего на месте происшествия погибли два человека, еще 10 получили ранения. Сообщается, что пострадавшие являются сотрудниками текстильной компании.

На место происшествия были направлены скорая помощь, жандармерия, полиция и спасатели. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.