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В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие В турецкой провинции Денизли произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
В регионе
2 августа 2024 г. 06:12
В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В турецкой провинции Денизли произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, в районе Памуккале (город в западной части Турции - ред.) микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего на месте происшествия погибли два человека, еще 10 получили ранения. Сообщается, что пострадавшие являются сотрудниками текстильной компании.

На место происшествия были направлены скорая помощь, жандармерия, полиция и спасатели. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə mikroavtobusla minik maşını toqquşub, ölən və yaralananlar var

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