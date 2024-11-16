В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Турции пострадали одиннадцать человек, включая семерых сотрудников полиции.

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Турции пострадали одиннадцать человек, включая семерых сотрудников полиции.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в городе Конья.

Согласно предварительным данным, автобус перевозивший полицейских, столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погиб один человек .

На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и сотрудники полиции. Пострадавшие были госпитализированы.

По факту ведется расследование.