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В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Турции пострадали одиннадцать человек, включая семерых сотрудников полиции.
В регионе
16 ноября 2024 г. 08:27
В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Турции пострадали одиннадцать человек, включая семерых сотрудников полиции.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в городе Конья.

Согласно предварительным данным, автобус перевозивший полицейских, столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погиб один человек .

На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и сотрудники полиции. Пострадавшие были госпитализированы.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə ağır yol qəzasında 7-si polis olmaqla 11 nəfər xəsarət alıb, ölən var

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