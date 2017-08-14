В Турции произошло тяжелое ДТП, 8 человек погибли, 15 получили травмы

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В турецкой области Агры произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, авария произошла на территории села Паландекен, на соединяющей Тутак и Хамур автомобильной дороге Хамурдереси.

Находившийся на направлявшемся в сторону города Агры грузовике экскаватор упал на дорогу. В результате следовавший в том же направлении на высокой скорости микроавтобус врезался в экскаватор.

В результате ДТП 8 находившихся в микроавтобусе человек погибли, а 15 получили ранения. Состояние четырех из пострадавших тяжелое.

По факту ведется расследование.