​В Турции произошло тяжелое ДТП: 11 погибших, четверо раненых - ВИДЕО

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В турецком городе Ван произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в аварии погибли 11 человек, в большинстве студенты, четверо ранены.

Авария произошла на автомагистрали Эрджис-Ван в результате столкновения микроавтобуса с двигающейся по встречной полосе грузовой машиной.

Раненые срочно доставлены на машинах скорой помощи в ближайшие больницы.

Расследование инцидента продолжается.