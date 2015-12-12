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    ​В Турции произошло тяжелое ДТП: 11 погибших, четверо раненых - ВИДЕО

    Перевозящий студентов микроавтобус столкнулся с грузовой машиной на автомагистрали Эрджис-Ван

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В турецком городе Ван произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в аварии погибли 11 человек, в большинстве студенты, четверо ранены.

    Авария произошла на автомагистрали Эрджис-Ван в результате столкновения микроавтобуса с двигающейся по встречной полосе грузовой машиной.

    Раненые срочно доставлены на машинах скорой помощи в ближайшие больницы.

    Расследование инцидента продолжается.  

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