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В Турции произошло серьезное ДТП, есть погибший и раненые

В Турции произошло серьезное ДТП, есть погибший и раненые Один человек погиб и пятеро получили ранения в дорожно-транспортном происшествии в районе Сельджуглу турецкой провинции Конья.
В регионе
26 декабря 2023 г. 01:53
В Турции произошло серьезное ДТП, есть погибший и раненые

Один человек погиб и пятеро получили ранения в дорожно-транспортном происшествии в районе Сельджуглу турецкой провинции Конья.

Как передает Report, об этом сообщил на своем сайте телеканал TRT Haber.

Согласно информации, водитель автомобиля потерял управление, после чего транспортное средство выехало с проезжей части и перевернулось.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек, включая водителя. Несмотря на усилия врачей, жизнь одного из пассажиров спасти не удалось.

На месте происшествия работают сотрудники профильных ведомств, обстоятельства инцидента выясняются.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə ağır yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var

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