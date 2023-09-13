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В Турции произошло обрушение на шахте, один человек погиб, 6 пострадали

В Турции произошло обрушение на шахте, один человек погиб, 6 пострадали Число раненых в результате обвала на угольной шахте в районе Эрегли в провинции Зонгулдак на севере Турции возросло до шести.
В регионе
13 сентября 2023 г. 18:01
В Турции произошло обрушение на шахте, один человек погиб, 6 пострадали

Число раненых в результате обвала на угольной шахте в районе Эрегли в провинции Зонгулдак на севере Турции возросло до шести.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT.

Министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа сообщил о том, что они госпитализированы.

17.07

Около 300 рабочих находятся в угольной шахте на севере Турции, где произошло обрушение, один человек погиб.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на данные Министерства энергетики и природных ресурсов.

"Один из 4 рабочих, попавших под завалы, погиб, а 3 раненых были спасены", - сообщили в ведомстве.

Ранее телеканал A Haber со ссылкой на губернатора провинции Османа Хаджибекташиоглу сообщало о четверых пострадавших.

"Внутри 280 человек, 4 человека пострадали. Один спасся живым. Один человек тяжело ранен. Слышны голоса двух человек. К спасательной операции приступила группа из 75 человек", - привел телеканал слова Хаджибекташиоглу.

Ранее телеканал TRT сообщил о том, что обрушение произошло на шахте в провинции Зонгулдак на севере Турции, на место выехали спасатели и медики.

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