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В Турции произошло крупное ДТП, погибли два сотрудника АЭС "Аккую"

В Турции произошло крупное ДТП, погибли два сотрудника АЭС "Аккую" Два человека погибли, 35 пострадали в результате аварии двух автобусов и легковой машины в Мерсине на юге Турции, где строится АЭС "Аккую".
В регионе
29 июня 2024 г. 12:04
В Турции произошло крупное ДТП, погибли два сотрудника АЭС Аккую

Два человека погибли, 35 пострадали в результате аварии двух автобусов и легковой машины в Мерсине на юге Турции, где строится АЭС "Аккую".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IHA.

ДТП произошло в уезде Силифке.

Авария произошла, когда водитель автобуса, перевозившего местных рабочих на стройплощадку, потерял управление и выехал на встречную полосу. Он врезался в автомобиль, и в еще один автобус, после чего опрокинулся на бок.

На место происшествия оперативно прибыли медики. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Начато расследование инцидента.

АЭС "Аккую" - первая строящаяся атомная электростанция в Турции. Проект реализуется на основе межправительственного соглашения о сотрудничестве, подписанного между Российской Федерацией и Турцией 12 мая 2010 года.

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