В Турции произошло крупное ДТП, погибли два сотрудника АЭС "Аккую"

Два человека погибли, 35 пострадали в результате аварии двух автобусов и легковой машины в Мерсине на юге Турции, где строится АЭС "Аккую".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IHA.
ДТП произошло в уезде Силифке.
Авария произошла, когда водитель автобуса, перевозившего местных рабочих на стройплощадку, потерял управление и выехал на встречную полосу. Он врезался в автомобиль, и в еще один автобус, после чего опрокинулся на бок.
На место происшествия оперативно прибыли медики. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Начато расследование инцидента.
АЭС "Аккую" - первая строящаяся атомная электростанция в Турции. Проект реализуется на основе межправительственного соглашения о сотрудничестве, подписанного между Российской Федерацией и Турцией 12 мая 2010 года.