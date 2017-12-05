В Турции произошло ДТП, пять человек погибли, трое получили ранения

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Баку. 5 декабря.REPORT.AZ/ В Турции в результате аварии на автомобильной дороге Газиантеп-Низип 5 человек погибли, 3 ранены.
Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано утром 5 декабря.
Сообщается, что событие произошло в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком.
На место происшествия привлечены спасатели и бригады скорой медицинской помощи.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости