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В Турции произошла цепная авария, есть погибший и пострадавшие

В Турции произошла цепная авария, есть погибший и пострадавшие В турецкой провинции Мугла, в районе Фетхие, произошла цепная авария, в результате которой один человек погиб, а несколько других получили ранения.
В регионе
6 сентября 2024 г. 06:21
В Турции произошла цепная авария, есть погибший и пострадавшие

В турецкой провинции Мугла, в районе Фетхие, произошла цепная авария, в результате которой один человек погиб, а несколько других получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

По имеющейся информации, в результате столкновения 6 автомобилей пострадали 12 человек. На место происшествия были привлечены бригады скорой помощи, полиция, жандармерия и спасатели. Пострадавшие, зажатые в автомобилях, были извлечены и госпитализированы. Один из них скончался в больнице.

Сообщается, что состояние еще двух госпитализированных оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.

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