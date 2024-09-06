В Турции произошла цепная авария, есть погибший и пострадавшие

В турецкой провинции Мугла, в районе Фетхие, произошла цепная авария, в результате которой один человек погиб, а несколько других получили ранения.
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По имеющейся информации, в результате столкновения 6 автомобилей пострадали 12 человек. На место происшествия были привлечены бригады скорой помощи, полиция, жандармерия и спасатели. Пострадавшие, зажатые в автомобилях, были извлечены и госпитализированы. Один из них скончался в больнице.
Сообщается, что состояние еще двух госпитализированных оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.