В Турции при задержании террориста прогремел взрыв

Взрыв произошел во время задержания террориста в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке Турции, террорист обезврежен, погибших нет.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил губернатор провинции Рахми Доган.
"Во время преследования двух террористов… в Искендеруне произошел взрыв. Никто не погиб. Один из террористов обезврежен, операция продолжается", - говорится в заявлении Догана.
Как сообщает Habertürk, в результате происшествия были ранены 3 человека, один из них – сотрудник полиции.
***22:54
В городе Искендерун турецкой провинции Хатай прогремел взрыв.
Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", на место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медработники.
Взрыв нанес ущерб автомобилям и жилым зданиям.
Территория оцеплена полицией.
Расследуются подробности произошедшего.