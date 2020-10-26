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В Турции при задержании террориста прогремел взрыв

В Турции при задержании террориста прогремел взрыв Взрыв произошел во время задержания террориста в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке Турции, террорист обезврежен, погибших нет
В регионе
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26 октября 2020 г. 23:14
В Турции при задержании террориста прогремел взрыв

Взрыв произошел во время задержания террориста в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке Турции, террорист обезврежен, погибших нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил губернатор провинции Рахми Доган.

"Во время преследования двух террористов… в Искендеруне произошел взрыв. Никто не погиб. Один из террористов обезврежен, операция продолжается", - говорится в заявлении Догана.

Как сообщает Habertürk, в результате происшествия были ранены 3 человека, один из них – сотрудник полиции.

***22:54

В городе Искендерун турецкой провинции Хатай прогремел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", на место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медработники.

Взрыв нанес ущерб автомобилям и жилым зданиям.

Территория оцеплена полицией.

Расследуются подробности произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Hatay əyalətində terrorçular zərərsizləşdirilib

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