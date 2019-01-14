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    В Турции произошел взрыв на газопроводе

    © Anadolu

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В районе Арифие турецкой провинции Сакарья произошел взрыв на газопроводе. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", инцидент произошел в горной местности региона, по которому проходит газопровод.

    К месту происшествия привлечены пожарные. Пожар, начавшийся в результате взрыва, был потушен.

    Причины происшествия расследуются.

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