В Турции произошел взрыв на газопроводе

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В районе Арифие турецкой провинции Сакарья произошел взрыв на газопроводе.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", инцидент произошел в горной местности региона, по которому проходит газопровод.

К месту происшествия привлечены пожарные. Пожар, начавшийся в результате взрыва, был потушен.

Причины происшествия расследуются.