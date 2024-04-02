В Стамбуле при пожаре в многоэтажном здании погибли 12 человек

Число погибших в результате пожара в развлекательном центре под 16-этажным зданием в Стамбуле возросло до 12 человек.

Число погибших в результате пожара в развлекательном центре под 16-этажным зданием в Стамбуле возросло до 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о том, что начато расследование в связи с инцидентом, и общественность будет проинформирована о его результатах.

16.23

Число погибших в результате пожара в развлекательном центре под 16-этажным зданием в Стамбуле возросло до 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Пожар потушен, начато расследование.

Сообщается, что пожар произошел из-за ремонтных работ. Погибшие и раненые были задействованы в ремонтных работах.

16.15

Число погибших в результате пожара в развлекательном центре под 16-этажным зданием в Стамбуле возросло до восьми человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Сообщается, что число пострадавших составило 15 человек, из которых шесть тяжело ранены.

16.06

В Стамбуле в результате пожара в развлекательном центре под 16-этажным зданием погибли 7 человек погибли.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что 9 человек получили ранения, из которых 6 человек в тяжелом состоянии.

К тушению пожара привлечены 30 машин и 86 человек личного состава.

15.58

По меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара в 16-этажном здании в деловом центре Гайреттепе. Есть пострадавшие, речь идет минимум о 12, из них двое в тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал CNN-turk.

По его данным, пожар произошел в обеденные часы в подвальном помещении здания, там проводились ремонтные работы в ночном клубе. Причины возгорания выясняются.

Огонь быстро охватил несколько этажей. По данным спасателей, в здании могут находиться люди. В тушении пожара, которое продолжалось почти два часа, участвовали около 80 пожарных, было задействовано до 30 единиц техники.

15.43

В районе Шишли в Стамбуле произошел пожар в 16-этажном здании.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, по предварительным данным, в результате пожара погибли два человека, еще двое получили ранения.

На территорию привлечены бригады пожарных. Работы по ликвидации огня продолжаются.

Причина пожара пока неизвестна.