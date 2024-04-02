В Стамбуле при пожаре в многоэтажном здании погибли 12 человек

Число погибших в результате пожара в развлекательном центре под 16-этажным зданием в Стамбуле возросло до 12 человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о том, что начато расследование в связи с инцидентом, и общественность будет проинформирована о его результатах.
Число погибших в результате пожара в развлекательном центре под 16-этажным зданием в Стамбуле возросло до 10 человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Пожар потушен, начато расследование.
Сообщается, что пожар произошел из-за ремонтных работ. Погибшие и раненые были задействованы в ремонтных работах.
Число погибших в результате пожара в развлекательном центре под 16-этажным зданием в Стамбуле возросло до восьми человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Сообщается, что число пострадавших составило 15 человек, из которых шесть тяжело ранены.
В Стамбуле в результате пожара в развлекательном центре под 16-этажным зданием погибли 7 человек погибли.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.
Сообщается, что 9 человек получили ранения, из которых 6 человек в тяжелом состоянии.
К тушению пожара привлечены 30 машин и 86 человек личного состава.
По меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара в 16-этажном здании в деловом центре Гайреттепе. Есть пострадавшие, речь идет минимум о 12, из них двое в тяжелом состоянии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал CNN-turk.
По его данным, пожар произошел в обеденные часы в подвальном помещении здания, там проводились ремонтные работы в ночном клубе. Причины возгорания выясняются.
Огонь быстро охватил несколько этажей. По данным спасателей, в здании могут находиться люди. В тушении пожара, которое продолжалось почти два часа, участвовали около 80 пожарных, было задействовано до 30 единиц техники.
В районе Шишли в Стамбуле произошел пожар в 16-этажном здании.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, по предварительным данным, в результате пожара погибли два человека, еще двое получили ранения.
На территорию привлечены бригады пожарных. Работы по ликвидации огня продолжаются.
Причина пожара пока неизвестна.