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В Турции продолжаются учения спецназа с участием азербайджанских военных

В Турции продолжаются учения спецназа с участием азербайджанских военных В Турции учения спецназа "Зима-2025" с участием азербайджанских военных
В регионе
3 февраля 2025 г. 18:41
В Турции продолжаются учения спецназа с участием азербайджанских военных

В Турции продолжаются военные учения спецназа "Зима-2025" с участием азербайджанских военных.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

В рамках учений спецподразделения Турции, Азербайджана, Боснии и Герцеговины и Грузии успешно завершили задачи по выполнению прямых приказов.

Напомним, военные учения "Зима-2025" в турецком Карсе стартовали 20 января. В учениях принимают участие в общей сложности 12 199 военнослужащих, в том числе 12 000 из Турции, по 199 из США, Азербайджана, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Грузии, Италии, Косово, Пакистана, Казахстана, Северной Македонии, Пакистана, Болгарии, Франции, Великобритании, Ливии, Монголии, Нигера, Таджикистана и Иордании.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzərbaycan hərbçiləri "Qış təlimi - 2025" təlimləri çərçivəsində daha üç ölkə ilə birlikdə tapşırıqlar icra ediblər

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