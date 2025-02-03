В Турции продолжаются учения спецназа с участием азербайджанских военных

В Турции продолжаются военные учения спецназа "Зима-2025" с участием азербайджанских военных.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
В рамках учений спецподразделения Турции, Азербайджана, Боснии и Герцеговины и Грузии успешно завершили задачи по выполнению прямых приказов.
Напомним, военные учения "Зима-2025" в турецком Карсе стартовали 20 января. В учениях принимают участие в общей сложности 12 199 военнослужащих, в том числе 12 000 из Турции, по 199 из США, Азербайджана, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Грузии, Италии, Косово, Пакистана, Казахстана, Северной Македонии, Пакистана, Болгарии, Франции, Великобритании, Ливии, Монголии, Нигера, Таджикистана и Иордании.
Kış-2025 Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.
Tatbikat kapsamında; Türkiye, Azerbaycan, Bosna-Hersek ve Gürcistan Özel Kuvvet personelinin katılımı ile oluşturulan müşterek iki özel kuvvet timi, “Direkt Görev Harekâtı” görevini başarıyla… pic.twitter.com/Hfve4BSq1G