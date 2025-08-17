В Турции продолжается борьба с лесными пожарами

В турецких провинциях Чанаккале и Синоп продолжают бушевать лесные пожары.

В турецких провинциях Чанаккале и Синоп продолжают бушевать лесные пожары.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, пожар стремительно расширяется под воздействием ветра, приостановлен доступ к историческому району Галлиполийской битвы.

Губернатор Чанаккале Омер Тораман заявил, что в связи с происшествием 251 житель региона были эвакуированы в безопасные районы.

Для борьбы с пожаром привлечены 12 самолетов, 12 вертолетов, около 100 единиц наземной техники и живая сила в составе 560 человек.