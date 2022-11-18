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В Турции продлят срок службы истребителей F-16

В Турции продлят срок службы истребителей F-16 Срок службы истребителей F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Турции увеличит вдвое в рамках программы модернизации самолетов, которые оснастят новой радиолокационной станцией (РЛС).
В регионе
18 ноября 2022 г. 22:47
В Турции продлят срок службы истребителей F-16

Срок службы истребителей F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Турции увеличит вдвое в рамках программы модернизации самолетов, которые оснастят новой радиолокационной станцией (РЛС).

Как передает Report со ссылкой на Defense News, срок службы модернизированных F-16 увеличат до 12 тысяч часов. Самолеты получат разработанные в рамках программы Ozgur радары с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Также в рамках программы турецкие F-16 получат новый бортовой компьютер, новые дисплеи в кабине пилотов, систему идентификации "свой-чужой", а также инерциальную навигационную систему.

Новый радар получат беспилотники Bayraktar Akinci и 36 истребителей F-16 Block 30. Также новой РЛС оснастят перспективный истребитель пятого поколения TF-X.

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