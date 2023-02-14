О нас

В Турции призвали лишать гражданства мародеров в зоне землетрясений

В Турции призвали лишать гражданства мародеров в зоне землетрясений Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели призвал лишать гражданства людей, которые занимаются мародерством в зоне землетрясений, или депортировать их, если они являются беженцами.
В регионе
14 февраля 2023 г. 13:03
В Турции призвали лишать гражданства мародеров в зоне землетрясений

Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели призвал лишать гражданства людей, которые занимаются мародерством в зоне землетрясений, или депортировать их, если они являются беженцами.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

"Необходимо оценить лишение гражданства тех бессовестных, кто занимается мародерством и грабежами, а если мародеры являются беженцами, их следует немедленно отправить в их страны", - сказал Бахчели в ходе выступления в парламенте Турции.

По словам министра юстиции Турции Бекира Боздага, не менее 64 подозреваемых были привлечены к ответственности по 75 случаям мародерства в регионах, пострадавших от землетрясений. Он также добавил, что 57 человек были арестованы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Türkiye urges to revoke citizenship of looters in quake zone

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино в нашей стране
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино в нашей стране
14 февраля 2023 г. 12:33
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
ФотоCостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 20:45
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi