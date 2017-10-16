В Турции при поддержке народа были уничтожены 562 террориста, 609 человек задержаны

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Турции в результате поддержки народом борьбы против терроризма были уничтожены 562 террориста, 609 человек задержаны.

Как передает Report со ссылкой на Turkiyegazetesi, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Турции.

Предоставившим информацию о террористах вручена премия в размере 10 млн 70 тыс. лир (4 млн 690 тыс. манатов или 2 млн 759 тыс. долларов)

Среди уничтоженных и задержанных террористов есть члены РПК, FETÖ, ИГИЛ, DHKP (Революционная народно-освободительная партия-фронт), MLKP (Марксистско-ленинская коммунистическая партия), "Аль-Каида", "Хезболла".

Министерство внутренних дел Турции предлагает денежное вознаграждение за информацию о нахождении 727 террористов таких террористических группировок, как РПК, FETÖ, ИГИЛ, DHKP (Революционная народно-освободительная партия-фронт), MLKP (Марксистско-ленинская коммунистическая партия), "Аль-Каида", "Хезболла". Сумма вознаграждения за информацию об этих террористах равна 510 млн лир (237 млн 507 тыс. манатов или 139 млн 685 тыс. 350 долларов).

Отметим, что денежные вознаграждения за информацию о террористах выдается с 15 августа 2015 года.