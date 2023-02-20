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В Турции предупредили жителей Хатая о риске повышения уровня моря на полметра

В Турции предупредили жителей Хатая о риске повышения уровня моря на полметра Управление по чрезвычайным ситуациям Турции предупредило жителей провинции Хатай, где произошли два новых землетрясения, о риске повышения уровня моря на полметра.
В регионе
20 февраля 2023 г. 22:34
В Турции предупредили жителей Хатая о риске повышения уровня моря на полметра

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции предупредило жителей провинции Хатай, где произошли два новых землетрясения, о риске повышения уровня моря на полметра.

Как передает Report, об этом сообщает турецкая пресса.

"Мы предупреждаем наших граждан о необходимости держаться подальше от береговой линии в качестве меры предосторожности в связи с риском повышения уровня моря вплоть до 50 см", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о двух мощных землетрясениях магнитудой 6,4 и 5,8 с разницей в 17 минут. Телеканал Habertürk утверждает, что в районе Дефне есть разрушенные дома. Люди в панике выбегают на улицы, опасаясь за свою жизнь. Подземные толчки ощущались также в Сирии, Ливане, на Кипре и в Израиле.

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Версия на азербайджанском языке Hataydakı zəlzələdən sonra sunami xəbərdarlığı edilib

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