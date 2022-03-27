В Турции предложили задействовать лоцманские катера для безопасного судоходства

Турецкая ассоциация капитанов судов дальнего плавания выступила в воскресенье с предложением выставить на определенные маршруты в Черном море лоцманские катера для обеспечения безопасности коммерческих судов, после того как накануне в проливе Босфор была

Турецкая ассоциация капитанов судов дальнего плавания выступила в воскресенье с предложением выставить на определенные маршруты в Черном море лоцманские катера для обеспечения безопасности коммерческих судов, после того как накануне в проливе Босфор была обнаружена мина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hürriyet.

"На коммерческих судах, плавающих в Черном море, установлены очень чувствительные радары. На этих радарах можно зафиксировать даже самые маленькие объекты в море. В таких случаях судно немедленно меняет курс. Одно из моих предложений - на определенные маршруты выставить лоцманские лодки", - цитирует издание слова президента ассоциации Зафера Акбулута.

26 марта агентство Doğan сообщило, что внешне напоминающий мину объект был обнаружен рыбаками. Позднее Минобороны Турции подтвердило, что объектом оказалась мина, которую успешно нейтрализовали. По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, он обсудил эту тему с представителями РФ и Украины.

19 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора из-за обрывов тросов. В ЦОС ФСБ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины "в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза".

В соответствии с Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин воспрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины, которые не делаются безопасными, если сорвутся со своих минрепов.