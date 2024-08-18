В Турции практически все природные пожары взяли под контроль

Практически все лесные пожары, которые возникли в Турции за последние четыре дня, взяты под контроль.

Практически все лесные пожары, которые возникли в Турции за последние четыре дня, взяты под контроль.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил в беседе с журналистами глава Минсельхоза страны Ибрагим Юмаклы.

"Из 247 лесных пожаров, которые возникли с утра четверга до настоящего времени, 241 взят под контроль. Не осталось ни одного пожара, который бы вызывал у нас беспокойство", - сказал он.

Ранее Юмаклы сообщил о взятии под контроль трех крупных пожаров в провинции Измир на побережье Эгейского моря. Всего в регионе были эвакуированы свыше 4 тыс. человек. Данных о жертвах не поступало.

Напомним, что самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, ранее в воскресенье уже приступил к тушению очагов возгорания.