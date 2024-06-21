В Турции пожарные остановили распространение трех крупных лесных пожаров

Турецкие пожарные остановили распространение огня в трех провинциях страны, где вспыхнули крупные лесные пожары.

Турецкие пожарные остановили распространение огня в трех провинциях страны, где вспыхнули крупные лесные пожары.

Как передает Report, об этом сообщило Главное управление лесного хозяйства Турции.

"В Чанаккале, Измире и Бурсе остановлено дальнейшее распространение огня. Усилия по локализации пожаров продолжаются", - говорится в сообщении.

В провинции Чанаккале, где 18 июня начался крупный лесной пожар, взятый через сутки под контроль, в четверг вспыхнул еще один пожар. Загорелась мусорная свалка, и огонь быстро перекинулся на лесную зону в районе Эзин. Под воздействием сильного ветра пожар охватывал все большую территорию. Власти в качестве меры предосторожности эвакуировали две деревни. В тушении участвуют десятки пожарных расчетов и пожарная авиация.

В провинции Измир пожар произошел в лесном массиве в районе Бергама. Тушение продолжается с земли и воздуха при участии четырех вертолетов и четырех самолетов. Около 300 жителей эвакуированы и временно размещены в безопасной зоне.

В провинции Бурса загорелась лесополоса на границе с соседним регионом Балыкесир. Огонь под воздействием ветра начал быстро продвигаться к сельским районам. Пожарным, которые занимаются тушением как с земли, так и с воздуха, помогают местные жители.

Информации о точных причинах возгораний во всех трех провинциях пока нет.