В Турции потерпел крушение военный учебный самолет

Военный учебный самолет потерпел крушение в Эгейском море у западного побережья Турции. Как сообщает Report, об этом заявили в минобороны республики.
"Военный учебный самолет KT-1 упал в Эгейское море в районе Фоча провинции Измир, пилоты спасены", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
В Турции потерпел крушение военный учебный самолетВ Турции потерпел крушение военный учебный самолет Военный учебный самолет потерпел крушение в Эгейском море у западного побережья Турции
В регионе
9 апреля 2021 г. 12:57
https://static.report.az/photo/a6a63567-5ee7-3a83-ae4f-dbf0c4b476a0.jpg
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Военный учебный самолет потерпел крушение в Эгейском море у западного побережья Турции. Как сообщает Report, об этом заявили в минобороны республики.
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