В Турции потерпел крушение военный учебный самолет

Военный учебный самолет потерпел крушение в Эгейском море у западного побережья Турции

Военный учебный самолет потерпел крушение в Эгейском море у западного побережья Турции. Как сообщает Report, об этом заявили в минобороны республики.



"Военный учебный самолет KT-1 упал в Эгейское море в районе Фоча провинции Измир, пилоты спасены", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

