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В Турции потерпел крушение военный учебный самолет

В Турции потерпел крушение военный учебный самолет Военный учебный самолет потерпел крушение в Эгейском море у западного побережья Турции
В регионе
9 апреля 2021 г. 12:57
В Турции потерпел крушение военный учебный самолет
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Военный учебный самолет потерпел крушение в Эгейском море у западного побережья Турции. Как сообщает Report, об этом заявили в минобороны республики.

"Военный учебный самолет KT-1 упал в Эгейское море в районе Фоча провинции Измир, пилоты спасены", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

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