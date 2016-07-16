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    В Турции после попытки переворота отстранили почти три тысячи судей

    От работы отстранены 2745 судей Высшего совета судей и прокуроров Турции

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Власти Турции отстранили от службы почти три тысячи судей после попытки госпереворота в стране, сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

    От работы отстранены 2745 судей Высшего совета судей и прокуроров Турции, отмечается в сообщении.

    Высший совет судей и прокуроров Турции (HSYK) - это организация, объединяющая юридическое сообщество страны. Главой HSYK является министр юстиции - на сегодняшний день это Бекир Боздаг.

    В пятницу вечером руководство Турции объявило о попытке военного переворота. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в стране в их руки. Утром в субботу мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка военного переворота провалилась. По словам турецкого премьера, днем в субботу все зачинщики переворота арестованы.

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