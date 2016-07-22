В Турции после мятежа аннулировали почти 11 тысяч паспортов

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала заявил, что власти страны аннулировали после попытки переворота паспорта почти 11 тысяч граждан, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"На сегодняшний день мы аннулировали паспорта 10 тысяч 856 человек", - заявил Ала в эфире телеканала NTV.

Паспорт гражданина Турции удостоверяет личность как внутри страны, так и при поездках за ее пределы.

Ранее власти Турции объявили об ограничении на выезд за границу всех госслужащих страны. СМИ сообщали, что владельцам зеленых (служебных) паспортов необходимо предоставлять справку с работы о цели и сроках поездки.