О нас

В Турции после произошедших минувшей ночью беспорядков задержаны 67 человек

В Турции после произошедших минувшей ночью беспорядков задержаны 67 человек В Турции после беспорядков, причиной которых послужило изнасилование 5-летней девочки сирийским беженцем, задержаны 67 человек.
В регионе
1 июля 2024 г. 14:33
В Турции после произошедших минувшей ночью беспорядков задержаны 67 человек

В Турции после беспорядков, причиной которых послужило изнасилование 5-летней девочки сирийским беженцем, задержаны 67 человек.

Как передает Report, об этом написал глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети "Х".

Инцидент произошел накануне в провинции Кайсери после задержания беженца из Сирии, изнасиловавшего свою 5-летнюю родственницу.

"Уроженец Сирии И.А. был схвачен местными жителями и передан правоохранительным органам. По факту немедленно было начато расследование. Однако вслед за этим группа граждан совершила противоправные действия, не соответствующие нашим ценностям, нанесла ущерб домам, рабочим местам и автомобилям сирийских беженцев", - написал министр.

По его словам, в связи с инцидентом были задержаны 67 человек, беспорядки удалось разогнать только к 02:00 по местному времени.

Ерликая назвал действия протестующих "неприемлемым нарушением общественного порядка, безопасности и прав других граждан".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Пашинян: Мы недовольны качеством существующей в Армении демократии
Пашинян: Мы недовольны качеством существующей в Армении демократии
1 июля 2024 г. 12:40
Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС
Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС
1 июля 2024 г. 12:15
В Армении выросло число случаев заражения корью
В Армении выросло число случаев заражения корью
1 июля 2024 г. 12:01
В Кыргызстане в результате селя погибли 13 человек
В Кыргызстане в результате селя погибли 13 человек
1 июля 2024 г. 11:54
СМИ: Турция потребовала от Ирана прекратить поставки оружия PKK
СМИ: Турция потребовала от Ирана прекратить поставки оружия PKK
1 июля 2024 г. 11:34
В Иране начинаются дебаты кандидатов во втором туре президентских выборов
В Иране начинаются дебаты кандидатов во втором туре президентских выборов
1 июля 2024 г. 10:46
Секретарь ОЧЭС сегодня прибудет в Армению
Секретарь ОЧЭС сегодня прибудет в Армению
1 июля 2024 г. 09:47
В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали 11 человек
В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали 11 человек
1 июля 2024 г. 09:26
Турция повысила сбор за транзит торговых судов через Босфор и Дарданеллы
Турция повысила сбор за транзит торговых судов через Босфор и Дарданеллы
1 июля 2024 г. 08:22
СМИ: В России госконтракты на 6,5 млрд выиграны по фальшивым документам
СМИ: В России госконтракты на 6,5 млрд выиграны по фальшивым документам
1 июля 2024 г. 06:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi