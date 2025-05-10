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В Турции попал в аварию автобус с туристами, 8 человек погибли

В Турции попал в аварию автобус с туристами, 8 человек погибли 16:37
В регионе
10 мая 2025 г. 16:52
В Турции попал в аварию автобус с туристами, 8 человек погибли

В тяжелом ДТП в турецком городе Чанаккале погибли 8 человек, еще 20 пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил губернатор Чанаккале Омер Тораман.

Авария произошла на автомобильной дороге Чанаккале-Эзине. Пассажирский автобус туркомпании из Чанаккале столкнулся с грузовиком, перевозившим древесину, и еще одним автомобилем.

Сообщается, что на месте работают бригады скорой помощи, пожарные, жандармерия и полиция.

Согласно информации, водитель грузовика погиб.

В пассажирском автобусе находились 25 человек.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə turistləri daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb, 8 nəfər ölüb, 20-si yaralanıb

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