В Турции попал в аварию автобус с туристами, 8 человек погибли

В тяжелом ДТП в турецком городе Чанаккале погибли 8 человек, еще 20 пострадали.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил губернатор Чанаккале Омер Тораман.
Авария произошла на автомобильной дороге Чанаккале-Эзине. Пассажирский автобус туркомпании из Чанаккале столкнулся с грузовиком, перевозившим древесину, и еще одним автомобилем.
Сообщается, что на месте работают бригады скорой помощи, пожарные, жандармерия и полиция.
Согласно информации, водитель грузовика погиб.
В пассажирском автобусе находились 25 человек.