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В Турции полностью отменяют комендантский час

В Турции полностью отменяют комендантский час Комендантский час в Турции, который был введен еще в ноябре 2020 года в рамках борьбы с коронавирусом, полностью отменяется с 1 июля
В регионе
1 июля 2021 г. 02:17
В Турции полностью отменяют комендантский час

Комендантский час в Турции, который был введен еще в ноябре 2020 года в рамках борьбы с коронавирусом, полностью отменяется с 1 июля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, данный режим вводился частично лишь в выходные дни, поскольку такая практика, по заверениям турецких властей, помогала стабилизировать ситуацию в республике и взять под контроль распространение коронавируса. Однако затем правительству пришлось на протяжении нескольких месяцев запретить жителям страны выходить на улицу в ночное время в будние дни и полностью в выходные дни.

В июне власти начали вводить послабления, в рамках которых комендантский час действовал с 22:00 до 05:00 по местному времени с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье. Именно подобные жесткие меры, как утверждают в Анкаре, позволили за восемь месяцев в значительной степени снизить ежесуточный прирост числа инфицированных коронавирусом до 5-6 тыс. При этом еще в апреле наблюдался пиковый скачок (более 60 тыс. новых пациентов каждый день).

Кроме того, согласно заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с 1 июля в республике к обычным часам работы возвращаются все государственные учреждения, также снимаются возрастные ограничения на пользование общественным транспортом.

В Турции по-прежнему необходимо везде носить защитные маски (кроме дома), также необходимо получать QR-коды для посещения мест массового скопления людей, в том числе торговых центров, кафе, мест общепита, госучреждений.

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