В Турции полиция будет оснащена крупнокалиберным оружием

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Турции полицию оснастят крупнокалиберным оружием.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, об этом в интервью TGRT Haber заявил министр внутренних дел Турции Эфкан Ала.

По его словам, у полиции в Турции и раньше было крупнокалиберное оружие: "Однако 28 февраля 1997 года это оружие забрали у полицейских. Как будто в стране не было государственного переворота 12 сентября 1980 года, 12 марта 1971 года, 27 мая 1960 года?! Поэтому следует сделать коренные изменения для пресечения любых действий групп, к которым нет доверия. Следует сбалансировать силы, чтобы эти группы не смогли навредить Турции".

Министр отметил, что Жандармейское командование Турции и Служба береговой охраны перейдут в ведомство министерства внутренних дел: "Награждения и назначения в этих структурах будут проводиться на основании распоряжений, то есть они не будут зависеть от Высшего военного совета".