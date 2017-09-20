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    В Турции полицейский вертолет совершил аварию: есть погибший и раненый

    Инцидент расследуется

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В результате аварии, совершенной вертолетом в Высшей школе полиции в турецком регионе Нигде, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Согласно информации, во время учений в школе лопасть вертолета задела двух людей, нанеся им тяжкие травмы. Один из полицейских скончался на месте происшествия, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Инцидент расследуется.

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