В Турции полицейский вертолет совершил аварию: есть погибший и раненый

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В результате аварии, совершенной вертолетом в Высшей школе полиции в турецком регионе Нигде, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, во время учений в школе лопасть вертолета задела двух людей, нанеся им тяжкие травмы. Один из полицейских скончался на месте происшествия, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент расследуется.