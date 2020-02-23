В Турции в результате землетрясения погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения в воскресенье на востоке Турции на границе с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал в эфире телеканала Haber Turk.

"После землетрясения в Иране семеро наших граждан погибли в (провинции) Ван. Среди них четверо детей и трое взрослых", - заявил он.

По словам Сойлу, еще пять граждан республики получили травмы, они госпитализированы.

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 141 км к западу от города Тебриз.