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В Турции в результате землетрясения погибли семь человек

​В Турции погибли семь человек в результате землетрясения на границе с

По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения в воскресенье на востоке Турции на границе с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал в эфире телеканала Haber Turk.

"После землетрясения в Иране семеро наших граждан погибли в (провинции) Ван. Среди них четверо детей и трое взрослых", - заявил он.

По словам Сойлу, еще пять граждан республики получили травмы, они госпитализированы.

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 141 км к западу от города Тебриз.

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