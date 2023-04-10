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В Турции подрались два представителя оппозиционного блока из-за списка кандидатов

В Турции подрались два представителя оппозиционного блока из-за списка кандидатов Драка между представителями оппозиционного блока произошла в ходе процесса составления единого списка кандидатов в депутаты на выборах 14 мая.
В регионе
10 апреля 2023 г. 10:53
В Турции подрались два представителя оппозиционного блока из-за списка кандидатов

Драка между представителями оппозиционного блока произошла в ходе процесса составления единого списка кандидатов в депутаты на выборах 14 мая.

Как передает Report, об этом пишет в понедельник газета Star.

Сообщается, что в дело мешались телохранители единого кандидата в президенты от "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу.

Политические партии, участвующие во всеобщих выборах в Турции, в воскресенье предоставили в Высшую избирательную комиссию (ВИС) окончательные списки кандидатов. Ранее газета Hürriyet cообщала, что оппозиционный блок может столкнуться с кризисом накануне всеобщих выборов из-за отсутствия единого подхода по выдвижению депутатов, предлагаемых партиями для формирования единого списка от альянса на выборах. Сообщается, что Кылычдароглу начал разочаровывать партии, поддержку которых он получил, когда дело дошло до подготовки общего списка.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Помимо Кылычдароглу, который является основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

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