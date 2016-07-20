В Турции подозреваемые в участии в путче могут получить пожизненный срок

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Аресты и чистки после попытки государственного переворота в Турции не прекращаются.

Как сообщает Report, по данным турецких СМИ, по меньшей мере 788 человек, включая военнослужащих, сотрудников полиции, учителей, будут судить за такие преступления, как членство в террористической организации, нарушение конституции, попытку свержения демократически избранного правительства и умышленное убийство.

По такого рода обвинениям в законодательстве страны предусмотрено пожизненное заключение без права досрочного освобождения.