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    В Турции подозреваемые в участии в путче могут получить пожизненный срок

    По такого рода обвинениям в законодательстве страны предусмотрено пожизненное заключение без права досрочного освобождения

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Аресты и чистки после попытки государственного переворота в Турции не прекращаются.

    Как сообщает Report, по данным турецких СМИ, по меньшей мере 788 человек, включая военнослужащих, сотрудников полиции, учителей, будут судить за такие преступления, как членство в террористической организации, нарушение конституции, попытку свержения демократически избранного правительства и умышленное убийство. 

    По такого рода обвинениям в законодательстве страны предусмотрено пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

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