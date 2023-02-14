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В Турции под руинами найдены тела 4 азербайджанских студентов

В Турции под руинами найдены тела 4 азербайджанских студентов Тела еще трех азербайджанских студентов были обнаружены под зданием, рухнувшим во время землетрясения в Малатье, Турция.
В регионе
14 февраля 2023 г. 22:19
В Турции под руинами найдены тела 4 азербайджанских студентов

Тела еще трех азербайджанских студентов были обнаружены под зданием, рухнувшим во время землетрясения в Малатье, Турция.

Об этом местному бюро Report сообщил депутат правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) от Малатьи Ахмет Чакыр.

Ранее в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в городе Малатья, извлечено из-под обломков тело Шахина Наиль оглы Вердиева, 2001 года рождения.

Отметим, что после землетрясения в Турции не удалось получить информацию об азербайджанских студентах университета в Малатье Самире Гулиеве, Шахине Вердиеве, Хумаме Исмаиллы и Гюндузе Назарзаде.

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Версия на азербайджанском языке Malatyada dağıntılar altında qalan azərbaycanlı tələbələrin hamısının meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

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