В Турции под руинами найдены тела 4 азербайджанских студентов

Тела еще трех азербайджанских студентов были обнаружены под зданием, рухнувшим во время землетрясения в Малатье, Турция.

Тела еще трех азербайджанских студентов были обнаружены под зданием, рухнувшим во время землетрясения в Малатье, Турция.

Об этом местному бюро Report сообщил депутат правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) от Малатьи Ахмет Чакыр.

Ранее в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в городе Малатья, извлечено из-под обломков тело Шахина Наиль оглы Вердиева, 2001 года рождения.

Отметим, что после землетрясения в Турции не удалось получить информацию об азербайджанских студентах университета в Малатье Самире Гулиеве, Шахине Вердиеве, Хумаме Исмаиллы и Гюндузе Назарзаде.