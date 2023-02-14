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В Турции под руинами найдено тело одного из 4 азербайджанских студентов

В Турции под руинами найдено тело одного из 4 азербайджанских студентов В Турции под руинами найдено тело одного из 4 азербайджанских студентов.
В регионе
14 февраля 2023 г. 21:40
В Турции под руинами найдено тело одного из 4 азербайджанских студентов

В Турции под руинами найдено тело одного из 4 азербайджанских студентов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в городе Малатья, извлечено из-под обломков тело Шахина Наиль оглы Вердиева, 2001 года рождения.

Поиски остальных трех студентов продолжаются.

Отметим, что после землетрясения в Турции не удалось получить информацию об азербайджанских студентах университета в Малатье Самире Гулиеве, Шахине Вердиеве, Хумаме Исмаиллы и Гюндузе Назарзаде.

Всего число граждан Азербайджана, погибших в результате землетрясения в Турции, достигло шести человек.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə dağıntılar altında qalan dörd tələbədən birinin meyiti tapılıb

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