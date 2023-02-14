В Турции под руинами найдено тело одного из 4 азербайджанских студентов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в городе Малатья, извлечено из-под обломков тело Шахина Наиль оглы Вердиева, 2001 года рождения.
Поиски остальных трех студентов продолжаются.
Отметим, что после землетрясения в Турции не удалось получить информацию об азербайджанских студентах университета в Малатье Самире Гулиеве, Шахине Вердиеве, Хумаме Исмаиллы и Гюндузе Назарзаде.
Всего число граждан Азербайджана, погибших в результате землетрясения в Турции, достигло шести человек.