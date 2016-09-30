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    В Турции по подозрению в связи с FETÖ задержаны 162 чиновника

    В управлениях юстиции в 24 провинциях страны проведены единовременные операции

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ 87 сотрудников управлений юстиции районов Газиосманпаша и Буюкчекмедже Стамбула задержаны по подозрению в связи с террористической организацией FETÖ.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV,  в управлениях юстиции в 24 провинциях страны проведены единовременные операции.

    Подозреваемые доставлены в Управление безопасности Стамбула. Они подозреваются в использовании компьютерной программы ByLock. Лидер FETÖ посредством этой программы давал указания своим сторонникам. 

    Согласно информации, в операциях против FETÖ, проведенных в 3-х тюрьмах Стамбула, задержаны 375 сотрудников. В их квартирах проведены обыски.

    Отметим, что недавно были задержаны 293 сотрудника управлений юстиции районов Бакыркёй, Анадолу, Адалет, Газиосманпаша, Кючюкчекмедже, Буюкчекмедже, Силиври Стамбула. 

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