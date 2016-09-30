В Турции по подозрению в связи с FETÖ задержаны 162 чиновника

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ 87 сотрудников управлений юстиции районов Газиосманпаша и Буюкчекмедже Стамбула задержаны по подозрению в связи с террористической организацией FETÖ.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, в управлениях юстиции в 24 провинциях страны проведены единовременные операции.

Подозреваемые доставлены в Управление безопасности Стамбула. Они подозреваются в использовании компьютерной программы ByLock. Лидер FETÖ посредством этой программы давал указания своим сторонникам.

Согласно информации, в операциях против FETÖ, проведенных в 3-х тюрьмах Стамбула, задержаны 375 сотрудников. В их квартирах проведены обыски.

Отметим, что недавно были задержаны 293 сотрудника управлений юстиции районов Бакыркёй, Анадолу, Адалет, Газиосманпаша, Кючюкчекмедже, Буюкчекмедже, Силиври Стамбула.