Турция проводит антитеррористическую операцию по всей стране

Турция проводит крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране.

Турция проводит крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети "Х".

"По состоянию на 08:30 по всей Турции было проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности. В рамках операции "Герои" было задержано 12 членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне. Не менее 55 подозреваемых в терроризме были задержаны в ходе операций в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли", - написал глава МВД Турции.