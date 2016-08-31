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    В Турции по подозрению в причастности к ИГ задержаны около 6 тыс. человек

    Глава МВД: 2200 из них - иностранные граждане

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Турецкие власти задержали 5 803 и арестовали 815 человек за причастность к деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил журналистам глава МВД Эфкан Ала.

    "В Турции с начала сирийского конфликта под подозрению в причастности к деятельности ИГ задержаны 5 803 человека, из которых 2200 – иностранные граждане. С начала года 815 человек арестованы, большая часть – иностранцы. В рамках борьбы с терроризмом запрещен въезд в страну для 52 075 человек", - заявил министр. 

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