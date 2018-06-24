В Турции по подозрению в подтасовке голосов на выборах задержаны четыре человека

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Турции задержаны 4 человека по подозрению фальсификации результатов голосования на досрочных президентских и парламентских выборах, сообщает Report со ссылкой на газету Sabah. Инцидент произошел на юго-востоке страны, их подозревают в на одном из избирательных участков в уезде Суруч в провинции Шанлыурфа.

Полиция расследует возможную подтасовку голосов с их стороны.

Ранее в воскресенье были также задержаны 10 иностранцев из Франции, Германии и Италии, которые могли вмешаться в процесс голосования. Они выдавали себя за наблюдателей от ОБСЕ. Какие цели они преследовали, пока не сообщается, передает ТАСС.