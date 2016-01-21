В Турции по подозрению в финансировании террористической РПК задержаны 20 человек

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В результате антитеррористических операций в Стамбуле были задержаны 20 человек по подозрению в финансировании террористической РПК.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, операция проводилась по 36 адресам в 22 районах Стамбула.

Задержанные собирали денежные средства у организаторов азартных игр, лиц, занимающихся незаконной торговлей наркотическими средствами, торговлей людьми, контрабандной торговлей, и передавали их террористической РПК.