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    В Турции по подозрению в финансировании террористической РПК задержаны 20 человек

    Операция проводилась по 36 адресам в 22 районах Стамбула

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В результате антитеррористических операций в Стамбуле были задержаны 20 человек по подозрению в финансировании террористической РПК.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, операция проводилась по 36 адресам в 22 районах Стамбула.

    Задержанные собирали денежные средства у организаторов азартных игр, лиц, занимающихся незаконной торговлей наркотическими средствами, торговлей людьми, контрабандной торговлей, и передавали их террористической РПК. 

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