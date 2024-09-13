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В Турции по делу об убийстве ребенка арестовали 10 человек

В Турции по делу об убийстве ребенка арестовали 10 человек 10 человек арестованы в Турции в рамках расследования дела об убийстве восьмилетнего ребенка в юго-восточной провинции Диярбакыр, вызвавшего общественный резонанс. В их числе восемь ее ближайших родственников.
В регионе
13 сентября 2024 г. 15:48
В Турции по делу об убийстве ребенка арестовали 10 человек

10 человек арестованы в Турции в рамках расследования дела об убийстве восьмилетнего ребенка в юго-восточной провинции Диярбакыр, вызвавшего общественный резонанс. В их числе восемь ее ближайших родственников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Тело Нарин Гюран, пропавшей 21 августа, было обнаружено 8 сентября в мешке на берегу реки вблизи деревни, где она проживала с родителями. Судмедэкспертиза обнаружила на теле девочки следы удушения. Изначально подозрения в убийстве пали на ее дядю, который является старостой деревни. В рамках расследования всего было задержано 22 человека. По решению суда были арестованы 10 человек, в том числе мать и старший брат Нарин.

Прокуратура провинции Диярбакыр проводит всестороннее расследование. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что виновники преступления должны понести самое суровое наказание.

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Версия на английском языке 10 people arrested in Türkiye over child murder case

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