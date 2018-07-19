В Турции по делу Аднана Октара арестовано 116 человек

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ По решению суда Стамбула арестованы 116 подозреваемых по делу преступной секты проповедника и писателя Аднана Октара. Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", в число арестованных входит сам Октар, задержанный 11 июля силами безопасности Турции. В его доме прошел обыск.

Продолжаются допросы еще 54 лиц, причастных к преступной организации.

В то же время силы безопасности Турции проводят операцию по задержанию 235 человек, подозреваемых в причастности к деятельности преступной группировки Октара.

Подозреваемых задерживают в пяти провинциях Турции.

Члены преступной группировки обвиняются в создании преступной организации, сексуальных домогательствах, похищении детей, изнасилованиях, шантаже, военном и политическом шпионаже, мошенничестве посредством использования религиозных убеждений и чувств людей, отмывании денег, подделке документов, нарушении закона о борьбе с терроризмом, клевете, лжесвидетельстве, оскорблениях, взяточничестве, незаконном хранении персональных данных других лиц.