В Турции планируют запустить производство усовершенствованных систем ПВО

В Турции планируется запустить производство усовершенствованных систем противовоздушной обороны.

В Турции планируется запустить производство усовершенствованных систем противовоздушной обороны.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.

По данным канала, решение начать производство новых видов систем Siper, Hisar, Sungur и некоторых видов ракетного вооружения и боеприпасов было принято в ходе заседания исполкома ВПК под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.



Отмечается, что власти приняли решения по 25 проектам в области оборонной промышленности. Ранее в Турции испытали для нужд ВМС систему вертикального пуска ракет MIDLAS. Глава управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир рассказал, что в следующем году ее интегрируют во фрегат «Стамбул» и она поступит на вооружение ВМС Турции.



Кроме того, в стране ожидают положительных новостей по вопросу поставок американских истребителей F-16 Анкаре. Президент страны отмечал, что после промежуточных выборов в США приходят «позитивные новости», и в Турции надеются, что декабрь «будет полон хороших новостей», вопрос с F-16 будет развиваться в гораздо более позитивном направлении.