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В Турции перевернулся автобус со студентами, есть погибшие и много раненых

В Турции перевернулся автобус со студентами, есть погибшие и много раненых В турецком городе Бурса не менее трех человек погибли, еще 44 пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса со студентами.
В регионе
1 мая 2023 г. 07:58
В Турции перевернулся автобус со студентами, есть погибшие и много раненых

В турецком городе Бурса не менее трех человек погибли, еще 44 пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса со студентами.

Об этом передает Report со ссылкой на Haber Global.

К месту происшествия привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавшие госпитализированы.

Глава городской администрации Бурсы Якуп Джанболат сообщил, что автобус столкнулся с ограждением и перевернулся.

Он отметил, что в момент происшествия в автобусе находились 47 человек, включая троих учителей и двух водителей.

"По имеющейся на данный момент информации, в результате аварии погибли водитель и два студента", - добавил Я.Джанболат.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə tələbələri daşıyan avtobus aşıb: ölənlər və xeyli sayda yaralı var

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