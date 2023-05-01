В Турции перевернулся автобус со студентами, есть погибшие и много раненых

В турецком городе Бурса не менее трех человек погибли, еще 44 пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса со студентами.
Об этом передает
К месту происшествия привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавшие госпитализированы.
Глава городской администрации Бурсы Якуп Джанболат сообщил, что автобус столкнулся с ограждением и перевернулся.
Он отметил, что в момент происшествия в автобусе находились 47 человек, включая троих учителей и двух водителей.
"По имеющейся на данный момент информации, в результате аварии погибли водитель и два студента", - добавил Я.Джанболат.